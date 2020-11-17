نقل 9.8 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي عبر باكو-تبليسي-أرضروم خلال 9 أشهر
AzerTAg.az
١٧.١١.٢٠٢٠ [١٨:٢٥]
باكو، 17 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)
تم نقل 23 مليار و610 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي بخط أنابيب الغاز الرئيسية في أذربيجان خلال الشهر الماضي، الأمر الذي ارتفع 7.3 في المئة مقارنة بالفترة المقابلة من العام الجاري.
وأفادت وكالة أذرتاج نقلا عن اللجنة الحكومية للإحصاء أن 41.7 في المائة من الغاز المنقول أو ما يعادل 9 مليارات و850.1 مليون متر مكعب من الحجم العام خلال يناير – أكتوبر نفذ عبر خط باكو – تفليس – أرضروم خط أنابيب جنوب القوقاز.
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