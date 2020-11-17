زاد إنتاج البنزين

باكو، 17 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

صدرت خلال أشهر يناير - أكتوبر للعام الجاري مليون و693.9 الف طن من وقود الديزل و957.8 الف طن من وقود السيارات (البنزين) و161.9 الف طن من البنزين في صناعة البتروكيماويات و408 الف طن من الكراسين و47.8 الف طن وقود مازوت و20.3 الف طن من زيت البيتومين و299.8 الف طن من بيتومين النفط و164.4 الف طن من فحم الكوك.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الإحصاءات أنه ارتفع إجمالي قيمة الإنتاج في مجال إنتاج المنتجات النفطية خلال الفترة المشمولة بالتقرير بنسبة 2.2 في المئة مقارنة مع يناير - أكتوبر من العام السابق وبلغت مليارين و520.5 مليون مانات.

ارتفع القار النفطي بنسبة 46 في المائة وبنزين للسيارات بنسبة 1.1 في المائة وزيوت التشحيم بنسبة 9.1 في المائة وانخفض إنتاج وقود الديزل بنسبة 1.2 في المائة ووقود مازوت بنسبة 51.7 في المائة والكيراثين بنسبة 16.9 في المائة من المنتجات النفطية.