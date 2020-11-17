ارتفاع عدد المصابين بكوفيد 19 في العالم الى 55 مليون شخص

باكو، 17 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

تستمر حصيلة ضحايا عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الزيادة حول العالم.

ارتفعت حالات الوفاة من مرض كوفيد 19 بواقع 7 آلاف و306 شخص آخر خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل عدد الوفيات الإجمالي بالعدوى الى مليون و334 ألف و297 شخص.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الموقع الالكتروني "Worldometers" على الإنترنت أن عدد المصابين بالفيروس التاجي ارتفع بواقع 504 الف و758 شخص خلال أخر 24 ساعة وبلغ العدد الاجمالي 55 مليونا و446 ألف و791 شخص.

وتعافى أكثر من 38 مليونا و606 ألف مصاب تماما. ويخضع أكثر من 15 مليونا و506 ألف مريض للعلاج وحوالي 100 ألف مصاب في حالة حرجة.

يذكر انه بدأت الإصابة بالفيروس التاجي تنتشر في مدينة ووهان الصينية في ديسمبر من العام الماضي. وأعلنت منظمة الصحة العالمية في 11 مارس الماضي، أن تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد يشكل وباء عالميا.

ولا تزال الولايات المتحدة في المركز الأول من حيث عدد الوفيات والمرضى.

وفي لائحة الدول الأكثر تعرضا لتفشي الفيروس التاجي تأتي على التوالي: إسبانيا، إيطاليا، فرنسا، ألمانيا، بريطانيا، روسيا، ايران، الصين، تركيا.

أصيب أكثر من 11 مليونا و538 الف شخص بكوفيد 19 في الولايات المتحدة الأمريكية. تليها الهند (8 ملايين و874 ألف شخص) والبرازيل (5 ملايين و876 ألف شخص) وفرنسا (مليون و991 ألف) وروسيا (مليون و971 الف شخص).

الولايات المتحدة هي رائدة العالم في عدد الوفيات من كوفيد 19 – 252 ألف و652 شخص. تم تسجيل 166 ألف و67 حالة وفاة في البرازيل و130 ألف و559 حالة في الهند و98 ألفا و861 شخص في المكسيك و52 ألفا و147 شخص في المملكة المتحدة.