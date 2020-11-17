عدد سكان أذربيجان يبلغ 10 ملايين و116 ألف و292 نسمة

باكو، 17 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

زاد عدد سكان أذربيجان بمقدار 49 ألفا و184 شخص أو 0.5 في المائة منذ بداية العام الحالي ليصل إلى 10 ملايين و116 ألف و292 نسمة حتى الأول من شهر أكتوبر للعام الجاري.

أفادت وكالة أنباء أذربيجان الرسمية أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أن الكثافة السكانية تبلغ 117 نسمة في الكيلومتر المربع.

ويسكن 52.8 في المائة من السكان في المدن و47.2 في المائة بالقرى ومنهم 49.9 في المائة هم الذكور و50.1 في المائة هن الإناث.