الرئيس علييف: سنعيد بناء كل هذه الأماكن بناء منهجيا

فضولي، 17 نوفمبر، أذرتاج

قال الرئيس إلهام علييف اننا سنعيد بناء جميع هذه الأماكن. وقد قلتُ إن فضولي ما وجد فيها ولو مبنى واحد لنصب علم أذربيجان عليه ولكننا سنعيد بناءها.

أفادت أذرتاج عن الرئيس إلهام علييف قوله في كلمة ألقاها خلال زيارته محافظة فضولي المحررة من الاحتلال الارميني إننا سنفعل ذلك فعلا منهجيا وقد وجهت تعليمات وقد دعونا خبراء دوليين وسيأتون. وسنحسب جميع الاضرار والخسائر الواقعة معا ثم ندعو خبراء في بناء وإنشاء المدن والتخطيط العمراني سواء خبراء أذربيجان وخبراء أجانب وسيأتون هم الاخرون لوضع خطة للتخطيط العمراني الشامل ولدينا كل الخطط لاعادة بناء القرى والمدن والنبى التحتية والبيئة وسننفذ كل واحد منها، إن شاء الله جميعها وبإذن الله ننجز كلها إنجازا آخر. وسنعالج جميع المسائل الآخرى الآن كما استعدنا أراضينا وقضينا على العدو ونصبنا هذا العلم ثلاثي الألوان."

واختتم الرئيس علييف كلامه بشعاره الشهير: "قراباغ لنا! وقراباغ هو أذربيجان!"