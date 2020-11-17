علي اكبر ولايتي: نهنئ الشعب الأذربيجاني الذي حرر اراضيه من الاحتلال

طهران، 17 نوفمبر، أذرتاج

كان من الضروري تحرير المدن المحتلة وحرر الشعب الاذربيجاني اراضيه من الاحتلال. بهذه المناسبة نهنئ الشعب الاذربيجاني.

أفاد المراسل الخاص لوكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها علي اكبر ولايتي مستشار المرشد الاعلى الايراني في الشئون الدولية.

قال ان ايران واذربيجان يربطهما التاريخ والثقافة والدين المشترك. لهذا السبب لا تريد ايران ان تراق الدماء في المنطقة. تأمل طهران الرسمية ان يُنشأ سلام عادل بعد هذا.

لفت ولايتي الى ان الاقاويل عن مشاركة التنظيمات الدينية الرادكالية في القتال الى جانب اذربيجان لا اساس لها من الصحة. إذ أن أذربيجان تملك قوة عسكرية واقتصادية كافية.

كما تابع مستشار المرشد الاعلى ان ايران ترفض تغيير حدود الدول في المنطقة.