الرئيس إلهام علييف: اذربيجان تحقق مطالبها وسوف تحققها في مرحلة الحل السياسي للنزاع ايضا باكو، 18نوفمبر، اذرتاج

تجري حاليا مرحلة الحل السياسي للنزاع. تحقق اذربيجان مطالبها في هذه المرحلة ايضا وستحققها. انتهت المرحلة العسكرية للنزاع. ان تحرير شوشا واكثر من 70 قرية جديدة من الاحتلال في 9 نوفمبر أنهى المرحلة العسكرية للنزاع.

افادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها الرئيس الاذربيجاني القائد العام الاعلى إلهام علييف في حديثه عن انتهاء المرحلة العسكرية للنزاع وبدء مرحلة الحل السياسي.

تابع الرئيس قائلا: "كنت قد قلت في بداية النزاع وحرب قراباغ الثانية واقول من جديد اليوم بكل اعتزاز ان القضية كانت لها طرق حل عسكري سياسي واثبتت اذربيجان هذا في ميدان القتال. اجبرنا العدو على توقيع وثيقة الاستسلام وستعود اغدام ولاتشين وكالبجار ايضا التي لا تزال تحت الاحتلال حتى اليوم الى احضان أذربيجان."

قال الرئيس ان العدو اللدود يواصل اعماله الوحشية اليوم ايضا حيث انه يحرق البيوت والمدارس ويقطع الاشجار. ويراه العالم باسره وتبث كل القنوات التلفزيونية المشهورة هذه المقاطع. لا يملك العدو اي ضمير ولا اخلاق. لذا فإن الانتصار المكتسب في الحرب القراباغية الثانية له اهمية تاريخية كبيرة. ليست هذه مجرد مسألة تحرير اذربيجان اراضيها الاصلية من المحتلين، فحسب بل هي مسألة تظهر في العالم ان نهاية كل المحتلين تكون هكذا. هذه هي نهاية كل المحتلين والغاصبين".