موقع ياباني إلكتروني: الأرمن الذين يغادرون كلبجار يحرقون منازلهم والمرافق الاجتماعية

طوكيو، 18 نوفمبر، أذرتاج

نشر موقع msn.com الياباني مقالاً عن إحراق المنازل والمرافق الاجتماعية من قبل الأرمن المغادرين منطقة كلباجار المحررة في أذربيجان.

تفيد أذرتاج أن البيان الذي وقعه قادة أذربيجان وروسيا وأرمينيا ينص على تسليم كلباجار بحلول 15 نوفمبر إلى أذربيجان. يشار إلى أن الجانب الأرمني ناشد أذربيجان لتمديد الموعد النهائي لتسليم الإقليم حتى 25 نوفمبر. أظهر الجانب الأذربيجاني مرة أخرى روح الإنسانية ولبى طلب القيادة الأرمنية.

ويشير المقال إلى أنه بعد انهيار الاتحاد السوفيتي السابق في أوائل التسعينيات حاصر الجيش الأرميني والانفصاليون مدينة كلباجار، مما منح الأذربيجانيين المقيمين هنا بضع ساعات فقط للمغادرة. ومع ذلك، قال مساعد الرئيس الأذربيجاني حكمت حاجييف إن قيادة البلاد التي تظهر مرة أخرى التزامها بمبادئ الإنسانية ومراعاة لرجاء الرئيس الروسي وافقت على تمديد الموعد النهائي حتى 25 نوفمبر.

كما يتحدث التقرير عن اعمال حرق المنازل والمرافق الاجتماعية التي غادرها الأرمن. وذكر أن معظم هذه المنازل تعود للأذربيجانيين الذين طردوا من هذه المناطق في التسعينيات. يشار إلى أن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف قال إن الأرمن دمروا 99 % من المناطق المحررة، إلى جانب المنازل والمستشفيات والمدارس والمعالم التاريخية وأن أرمينيا ستدفع تعويضات عن ذلك.