باكو، 18 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج) تسلم رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم في 18 نوفمبر أوراق اعتماد سفيرة مملكة هولندا المفوضة الجديدة وفوق العادة لدى أذربيجان السيدة بولين إيزيما.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يتسلم أوراق اعتماد السفير الجديد الهولندي

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