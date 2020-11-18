الرئيس إلهام علييف يتسلم أوراق اعتماد السفير الجديد الهولندي
AzerTAg.az
١٨.١١.٢٠٢٠ [١٣:٠٦]
باكو، 18 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)
تسلم رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم في 18 نوفمبر أوراق اعتماد سفيرة مملكة هولندا المفوضة الجديدة وفوق العادة لدى أذربيجان السيدة بولين إيزيما.
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