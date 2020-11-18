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    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف يتسلم أوراق اعتماد السفير الجديد الهولندي

    ١٨.١١.٢٠٢٠ [١٣:٠٦]

    باكو، 18 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

    تسلم رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم في 18 نوفمبر أوراق اعتماد سفيرة مملكة هولندا المفوضة الجديدة وفوق العادة لدى أذربيجان السيدة بولين إيزيما.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يتسلم أوراق اعتماد السفير الجديد الهولندي
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