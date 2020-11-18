انخفاض الدخل الاسمي لسكان اذربيجان بنسبة 1.4 %
AzerTAg.az
١٨.١١.٢٠٢٠ [١٣:٥٨]
باكو، 18 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)
انخفض معدل الدخل الاسمي لسكان أذربيجان بنسبة 1.4 في المائة ليصل الى 46 مليارا و56.8 مليون مانات خلال الفترة يناير-أكتوبر من العام الجاري.
وصرحت هيئة الإحصاء الوطنية لوكالة أذرتاج أنه بعد كل المدفوعات الإلزامية والطوعية يوجد تحت تصرف السكان 41 مليارا و729.1 مليون مانات.
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