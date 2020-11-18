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    اقتصاد


    انخفاض الدخل الاسمي لسكان اذربيجان بنسبة 1.4 %

    ١٨.١١.٢٠٢٠ [١٣:٥‎٨]

    باكو، 18 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

    انخفض معدل الدخل الاسمي لسكان أذربيجان بنسبة 1.4 في المائة ليصل الى 46 مليارا و56.8 مليون مانات خلال الفترة يناير-أكتوبر من العام الجاري.

    وصرحت هيئة الإحصاء الوطنية لوكالة أذرتاج أنه بعد كل المدفوعات الإلزامية والطوعية يوجد تحت تصرف السكان 41 مليارا و729.1 مليون مانات.

    AZERTAG.AZ :انخفاض الدخل الاسمي لسكان اذربيجان بنسبة 1.4 %
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