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    456 وفاة من كورونا في روسيا خلال يوم

    ١٨.١١.٢٠٢٠ [١٥‎:٠٩]

    موسكو، 18 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

    أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا، تسجيل 20 ألفا و985 إصابة جديدة بالفيروس، ليصل عدد الإصابات الإجمالي الى 1991998 إصابة.

    افادت وكالة أذرتاج انه غادر 25179 شخص المستشفى خلال الـ24 ساعة الماضية، بعد تعافيهم من الفيروس، ليصل بذلك إجمالي الذين تعافوا من الفيروس إلى 14501083 شخص.

    وتم تسجيل 34387 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد في روسيا حتى الآن.

    لا تزال روسيا تحتل المرتبة الرابعة في عدد مرضى كوفيد 19 بعد الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل والهند.

    AZERTAG.AZ :456 وفاة من كورونا في روسيا خلال يوم
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