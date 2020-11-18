ولادة 95 ألفا و399 مولود جديد في أذربيجان خلال 9 أشهر

باكو، 18 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

ولد 95 الفا و399 مولود جديد في أذربيجان خلال فترة يناير – سبتمبر من عام 2020 الحالي وجاء معدل كل 1000 ساكن من الأهالي 12.8 مولود جديد.

وقالت هيئة الإحصاء في بيان إن 53.3 في المائة من المواليد الجدد هم الذكور و46.7 في المائة منهم هن الإناث.

ولد 2548 مولود جديد توائم و84 منهم ثلاثة توائم.

وسجلت 46 ألفا و995 حالة وفاة في البلد خلال السبعة اشهر الأولى وكان مستوى الوفاة لكل 1000 شخص من الأهالي 6.3 حالة.