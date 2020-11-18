مجموعة من الصحفيين المحليين والاجانب يزورون مدينة فضولي المحررة

فضولي، 18 نوفمبر، أذرتاج

زار مجموعة من الصحفيين المحليين والاجانب مدينة فضولي المحررة من الاحتلال الارميني.

افاد مراسل اذرتاج ان الصحفيين تعرفوا ميدانيا في مدينة فضولي بالعواقب الوخيمة للحرب التي شنتها ارمينيا.

شارك في هذه الزيارة مساعد الرئيس الاذربيجاني مدير قسم شئون السياسة الخارجية لدى الادارة الرئاسية حكمت حاجييف.

قدمت للصحفيين معلومات عن أعمال الدمار الوحشية التي ارتكبها الارمن في المناطق السكنية والمقابر والآثار التاريخية والثقافية في فضولي.