أذربيجان: تسجيل 2239 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و1217 حالة شفاء ووفاة 25 شخصا
AzerTAg.az
١٨.١١.٢٠٢٠ [١٧:٢٣]
باكو، 18 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)
أصيب 2239 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم. وتعافى 1217 شخص من هذا المرض وتوفي 25 شخصا.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 81 ألفا و397 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 58 الفا و111 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 1030 مريض ويستمر علاج 22256 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.
ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية مليون و549 ألف و568 فحص طبي.
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