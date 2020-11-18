البنك المركزي يحدد سعر الصرف الرسمي للعملة الوطنية مقابل الدولار لـ19 نوفمبر

باكو، 18 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لسعر صرف العملة الوطنية المانات المحدد من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 19 نوفمبر / تشرين الثاني.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن البنك المركزي أن سعر صرف العملة الوطنية المانات مقابل الدولار الأمريكي محدد عند 1.7000 مانات لدولار أمريكي واحد ابتداء من يوم 19 نوفمبر / تشرين الثاني.