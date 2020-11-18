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    اقتصاد


    أذربيجان تصدر بضائع بقيمة مليار دولار إلى دول الاتحاد الأوروبي خلال أكتوبر

    ١٨.١١.٢٠٢٠ [١٧:٥‎٣]

    باكو، 18 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

    صدرت أذربيجان بضائع بقيمة مليار و37.5 مليون دولار أمريكي إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خلال شهر أكتوبر.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الحكومية ان قيمة البضائع المستوردة إلى أذربيجان من دول الاتحاد الأوروبي بلغت 195.7 مليون دولار خلال الشهر الماضي.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان تصدر بضائع بقيمة مليار دولار إلى دول الاتحاد الأوروبي خلال أكتوبر
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