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    جهاز الهجرة يناشد الاشخاص عديمي الجنسية والاجانب المقيمين والموجودين في اذربيجان

    ١٨.١١.٢٠٢٠ [١٧:٥‎٦]

    باكو، 18 نوفمبر، أذرتاج

    ناشد جهاز الهجرة الاشخاص عديمي الجنسية والاجانب المقيمين والموجودين في اذربيجان.

    افادت وكالة أذرتاج ان مركز التعليم والتربية يبدأ تنظيم دورات لتعليم اللغة الاذربيجانية وتاريخ اذربيجان وثقافتها وكذلك التشريعات المتعلقة بالحقوق والمهام للاجانب الراغبين في الحصول على اذن الاقامة الدائمة في جمهورية اذربيجان.

    يمكن الراغبين في المشاركة في الدورات الافتراضية الاتصال برقم هاتف (012) 566-37-74 من الساعة التاسعة صباحا حتى السادسة مساء خلال ايام العمل.

    AZERTAG.AZ :جهاز الهجرة يناشد الاشخاص عديمي الجنسية والاجانب المقيمين والموجودين في اذربيجان
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