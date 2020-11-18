الكتاب الأذربيجاني في ثاني أكبر مكتبة في أوروبا

باكو، 18 نوفمبر، أذرتاج

تم إهداء كتاب "شموع 101 قصيدة" (Candles – 101 verses) الذي يضم مجموعة من النماذج الشعرية للشعراء الأذربيجانيين المعاصرين إلى مكتبة مؤسسة "ليريك كابينت" (Lyrik Kabinett) الألمانية. وقد صدر هذا الكتاب في عام 2015م عن مركز الترجمة الحكومي الأذربيجاني في إطار التعاون بين المركز ومؤسسة "Lyrik Kabinett" الألمانية ، وأقيم له حفل تدشين على نطاق واسع في لندن.

وتجدر الإشارة إلى أن مؤسسة "Lyrik Kabinett" الألمانية التي تأسست عام 1994م هي ثاني أكبر مكتبة في أوروبا متخصصة في الشعر.

وتحتوي المكتبة على عدد كبير من الكتب، والمواد الصوتية، ومواد الفيديو، والمجلات الأدبية المختارة من الأدب العالمي المنشور باللغتين الإنجليزية والالمانية