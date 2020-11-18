37 وفاة من كورونا في باكستان خلال اليوم الماضي

إسلام آباد، 18 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

ارتفع عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في باكستان بواقع 2298 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة، ليصل العدد الاجمالي الى 363 ألف و380 شخص.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وسائل الاعلام الباكستانية ان 37 مصابا فارق حياتهم من هذا المرض، لتصل حصيلة الضحايا الاجمالية الى 7 آلاف و230 مصاب.

ويوجد في المستشفيات 30 ألفا و362 مصاب و1551 منهم في حالة حرجة.

وتعافى 325 ألف و788 مصاب من هذا المرض.