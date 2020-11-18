  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    أناما تبطل مفعول قذيفة مدفعية تحتوي الفوسفور الأبيض في قرية ألخانلي بمقاطعة فضولي المحررة

    ١٨.١١.٢٠٢٠ [١٨:٢٩]

    ألخانلي، فضولي، 18 نوفمبر، أذرتاج

    كشف فريق متنقل للتعامل السريع تابع للوكالة الوطنية لتطهير أراضي أذربيجان من الذخائر والألغام أناما مساء الأمس عن قذيفة مدفعية من عيار 122 ملم تحتوي الفوسفور الأبيض الدخاني في اراضي قرية ألخانلي بمقاطعة فضولي المحررة من الاحتلال لارميني وأبطل مفعولها اليوم.

    قال غضنفر أحمدوف مدير أناما لمراسل أذرتاج إن هذه قذيفة ذات محتوى الفوسفور الأبيض أطلقت من قبل قوات الاحتلال الارميني:

    "أطلقت قذيفة ذات محتوى الفوسفور الأبيض من قبل أرمينيا على اراضي مقاطعة فضولي في 8 اكتوبر لاول مرة وقد كشفنا عنها. ثم أطلقت قذيفتين كانتا محتويتين للفوسفور الأبيض على قرية سهل أباد بمقاطعة ترتر في 4 و5 نوفمبر. وقد سبق أن كشفت فرق أناما في مايو عام 2016م عن قذيفة مدفعية من عيار 122 ملم ذات محتوى الفوسفور الأبيض في قرية أسكي باره بمقاطعة ترتر.

    AZERTAG.AZ :أناما تبطل مفعول قذيفة مدفعية تحتوي الفوسفور الأبيض في قرية ألخانلي بمقاطعة فضولي المحررة
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٨.١١.٢٠٢٠ [١٠:١٥‎]
    موقع ياباني إلكتروني: الأرمن الذين يغادرون كلبجار يحرقون منازلهم والمرافق الاجتماعية
    ١٨.١١.٢٠٢٠ [٠١:٢٦]
    الرئيس إلهام علييف: اذربيجان تحقق مطالبها وسوف تحققها في مرحلة الحل السياسي للنزاع ايضا باكو، 18نوفمبر، اذرتاج
    ١٨.١١.٢٠٢٠ [٠١:١٢]
    لا ينبغي لمصالح الشعب الفرنسي أن تتحول الى رهينة مجموعة من الأرمن
    ١٨.١١.٢٠٢٠ [٠٠:٣٢]
    تركيا.. البرلمان يوافق على إرسال قوات إلى أذربيجان
    أناما تبطل مفعول قذيفة مدفعية تحتوي الفوسفور الأبيض في قرية ألخانلي بمقاطعة فضولي المحررة