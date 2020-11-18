أناما تبطل مفعول قذيفة مدفعية تحتوي الفوسفور الأبيض في قرية ألخانلي بمقاطعة فضولي المحررة

ألخانلي، فضولي، 18 نوفمبر، أذرتاج

كشف فريق متنقل للتعامل السريع تابع للوكالة الوطنية لتطهير أراضي أذربيجان من الذخائر والألغام أناما مساء الأمس عن قذيفة مدفعية من عيار 122 ملم تحتوي الفوسفور الأبيض الدخاني في اراضي قرية ألخانلي بمقاطعة فضولي المحررة من الاحتلال لارميني وأبطل مفعولها اليوم.

قال غضنفر أحمدوف مدير أناما لمراسل أذرتاج إن هذه قذيفة ذات محتوى الفوسفور الأبيض أطلقت من قبل قوات الاحتلال الارميني:

"أطلقت قذيفة ذات محتوى الفوسفور الأبيض من قبل أرمينيا على اراضي مقاطعة فضولي في 8 اكتوبر لاول مرة وقد كشفنا عنها. ثم أطلقت قذيفتين كانتا محتويتين للفوسفور الأبيض على قرية سهل أباد بمقاطعة ترتر في 4 و5 نوفمبر. وقد سبق أن كشفت فرق أناما في مايو عام 2016م عن قذيفة مدفعية من عيار 122 ملم ذات محتوى الفوسفور الأبيض في قرية أسكي باره بمقاطعة ترتر.