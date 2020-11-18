ارتفاع حصيلة ضحايا كورونا في إيران الى 42 الفا و941 مصاب

طهران، 18 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

تستمر حالات الإصابة والوفاة بسبب فيروس كورونا في إيران في الارتفاع.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الصحة الإيرانية ان حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ارتفعت بواقع 13 ألفا و421 شخص آخر خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين الإجمالي بالعدوى الى 801 الف و894 شخص.

تم تسجيل 480 وفاة ناجمة عن فيروس كورنا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية وهو ما يرفع حصيلة الضحايا في البلاد إلى 42 ألفا و941 شخص.

تعافى 576 الف و983 مصاب تماما وترخصوا.

وقد تم إدراج 14 محافظة لإيران في المنطقة الحمراء بسبب انتشار الفيروس وزيادة عدد الوفيات.