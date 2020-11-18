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    سياسة


    الرئيس علييف: روسيا وتركيا تشاركان في ضمان أمن الاذربيجانيين والأرمن

    ١٨.١١.٢٠٢٠ [١٩:٤٢]

    باكو، 18 نوفمبر، أذرتاج

    قال الرئيس إلهام علييف إن روسيا وتركيا تشاركان في ضمان أمن الاذربيجانيين والأرمن في قراباغ.

    أفادت أذرتاج عن الرئيس علييف قوله خلال استقباله سفير ندرلاند الجديد في البلد اليوم إن بلاد المنطقة قد أيدت بيان قيادات أذربيجان وروسيا وارمينيا:

    "جميع جيراننا عبرت عن تأييدها بهذا البيان والاثنين من جيراننا وهما روسيا وتركيا ستشاركان في عمليات تضمن أمن الاذربيجانيين والأرمن".

     

    AZERTAG.AZ :الرئيس علييف: روسيا وتركيا تشاركان في ضمان أمن الاذربيجانيين والأرمن
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