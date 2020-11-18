كشف حجم تعويضات للمودعين في 4 بنوك مغلقة

باكو، 18 نوفمبر، أذرتاج

دفع صندوق تأمين الودائع (ADIF) لـ17 نوفمبر تعويضات تصل إلى 579,5 مليون مانات إلى 23 ألف و797 مودع في البنوك الأربعة الأخيرة وهي "بنك إيه جي" (AG Bank) و"بنك أن بي سي" (NBC Bank) و"بنك أمراه " (Amrah Bank) و"بنك أتا."(Ata Bank)

تفيد أذرتاج استناداً إلى ADIF أنه في الفترة من 16 يونيو إلى 16 نوفمبر من هذا العام، دفع بنك أذربيجان الدولي 208,91 مليون مانات كتعويض لمودعي "بنك إيه جي" و"بنك أن بي سي" اللذين هما قيد التصفية. يساوي المبلغ المدفوع لـ 4440 مودع في "بنك إيه جي" إلى 90,14مليون مانات وتم دفع 118,76 مليون مانات إلى 4081 مودع في "بنك أن بي سي". دفع بنك "كابيتال" من 1 يونيو إلى 16 نوفمبر 370,62 مليون مانات كتعويض لمودعي "بنك أمراه" و"بنك أتا" اللذين هما قيد التصفية. خلال الفترة المشمولة بالتقرير وصل المبلغ المدفوع لـ 5682 مودع في "بنك أمراه" إلى 137,99 مليون مانات وفي "بنك آتا" تم تعويض 232,62 مليون مانات لـ9594 مودع في "بنك أتا".

إن تقديم التعويضات لمودعين البنوك المغلقة حديثاً من الصندوق على وشك الانتهاء. سيتم الانتهاء من عملية السداد الكامل في وقت قصير وفقاً للقانون.

وتجدر الإشارة إلى أن تراخيص "بنك إيه جي" المساهمة و"بنك أن بي سي" المساهمة و"بنك أمراه" المساهمة و"بنك أتا" المساهمة قد ألغيت من قبل البنك المركزي بسبب الخسارة الكاملة لرأس المال وعدم الوفاء بالتزامات الدائنين. وفقاً لقرارات المجلس الإداري لمحكمة الاستئناف في باكو بتاريخ 28 أبريل و14 مايو 2020 وتم إعلان إفلاس هذه البنوك وتصفية صندوق تأمين الودائع. تم تقديم سجل التزامات البنوك المفلسة إلى الصندوق وبدأت عملية دفع تعويضات الودائع المحمية من قبل ADIF في وقت قصير. بموجب قرار مجلس أمناء الصندوق، فإن البنك الوكيل للتعويض عن الودائع المحمية هو بنك "كابيتال" فيما يخص ل"بنك أتا" المساهمة و"بنك أمراه" المساهمة تم انتخاب"بنك أذربيجان الدولي كالبنك الوكيل للتعويض عن الودائع المحمية ل"بنك إيه جي" المساهمة و"بنك أن بي سي" المساهمة. بدأ صندوق تأمين الودائع في دفع تعويضات على الودائع في "بنك أتا" المساهمة و"بنك أمراه" المساهمة في 1 يونيو وفي "بنك إيه جي" المساهمة و"بنك أن بي سي" المساهمة في 16 يونيو.

من المقرر تشكيل نموذج استراتيجي جديد للصندوق بحلول نهاية هذا العام على أساس الأنشطة المشتركة للبنك المركزي لجمهورية أذربيجان وصندوق تأمين الودائع. وتجدر الإشارة إلى أن تطوير نموذج استراتيجي جديد من المتوقع أن يساهم بشكل كبير في اقتصاد الدولة والقطاع المصرفي والمودعين. يتم إبلاغ المودعين الذين يواجهون مشاكل في البنوك المغلقة بأن صندوق تأمين الودائع يتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان عودة الأموال وفقًا للقانون.