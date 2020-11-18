"قراباغ مهد ثقافتنا": ضريحا "خوبيارلي"

باكو، 18 نوفمبر، أذرتاج

يتواصل عرض مشروع وزارة الثقافة تحت عنوان "قره باغ - مهد ثقافتنا" بهدف ترويج حقيقة التراث الثقافي الغني للشعب الأذربيجاني في قره باغ والمنشآت والآثار التاريخية والمعمارية في الأراضي المحتلة والتي دمرت ونهبت نتيجة عدوان أرمينيا على أذربيجان على المستوى الدولي.

افادت وكالة أذرتاج ان المقال اليوم مكرس لضريحي "خوبيارلي".

يقع ضريح "الدائري" العائد الى القرن الخامس عشر والضريح الثماني الركن العائد الى القرن السادس عشر في قرية خوبيارلي بمحافظة جبرايل. تم تدمير هذين الأثرين من قبل الوحشيين الارمن بعد احتلالهم محافظة جبرايل عام 1993.

وتجدر الإشارة إلى أن المشروع يتوخى نشر معلومات عن أعمال التخريب ضد تراثنا الثقافي والآثار في أراضينا القديمة والحقائق التاريخية للمجتمع المحلي والعالمي بلغات مختلفة على الإنترنت العالمي، بما في ذلك شبكات التواصل الاجتماعية.