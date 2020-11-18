بحث آفاق التعاون الثقافي بين أذربيجان وقطر

باكو، 18 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

التقى رشاد اسماعيلوف سفير أذربيجان في دولة قطر بمكتبة قطر الوطنية وزير الدولة حمد بن عبدالعزيز الكواري.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن السفارة الأذربيجانية أن اللقاء بحث آفاق تطوير العلاقات الثنائية بين أذربيجان وقطر على أساس الوثائق القانونية ذات الصلة حول تطوير التعاون الثقافي، بما في ذلك "مذكرة تفاهم بشأن التعاون بين مكتبة أذربيجان الوطنية ومكتبة قطر الوطنية".

وأكد السفير الاذربيجاني رشاد إسماعيلوف على إمكانية تزويد مكتبة قطر الوطنية بالكتب والمواد الإعلامية الأخرى عن أذربيجان من أجل إطلاع القراء القطريين على بلدنا.