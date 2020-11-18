"قره باغ - مهد ثقافتنا": ضريح مير على

باكو، 18 نوفمبر، أذرتاج

يتواصل إشهار مشروع وزارة الثقافة تحت عنوان "قره باغ - مهد ثقافتنا" بهدف ترويج حقيقة التراث الثقافي الغني للشعب الأذربيجاني في قره باغ والمنشآت والآثار التاريخية والمعمارية في الأراضي المحتلة والتي دمرت ونهبت نتيجة عدوان أرمينيا على أذربيجان على المستوى الدولي.

أبلغت الوزارة أذرتاج أن الموضوع التالي في إطار المشروع مخصص لضريح مير على.

تقع ضريح مير علي في قرية أشاغي ويصالي فوق التل ولها شكل شبيه للبرج.

يعد الضريح من منشآت عائدة إلى عهد الإيلخانيين للقرن الرابع عشر.

وتجدر الإشارة إلى أن المشروع يتوخى نشر معلومات عن أعمال التخريب ضد تراثنا الثقافي والآثار في أراضينا القديمة والحقائق التاريخية للمجتمع المحلي والعالمي بلغات مختلفة على الإنترنت العالمي، بما في ذلك شبكات التواصل الاجتماعية.