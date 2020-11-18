رئيس منتدى شباب منظمة التعاون الإسلامي: سيتواصل العمل على ترويج حقائق أذربيجان على الساحة الدولية

باكو، 18 نوفمبر، أذرتاج

التقى وزير خارجية أذربايجان جيهون بيراموف في 17 نوفمبر وفداً برئاسة رئيس منتدى شباب منظمة التعاون الإسلامي (OIC) طه أيهان الذي يقوم بزيارة إلى أذربيجان.

أبلغ المكتب الصحفي لوزارة الخارجية لوكالة أذرتاج أن الوزير جيهون بيراموف أشار في ترحيبه بالضيوف مع الارتياح إلى التعاون المثمر لبلدنا مع منتدى شباب منظمة التعاون الإسلامي وقال إن المنظمة وقعت على مبادرات كبيرة حتى الآن. وأشير إلى أن زيارة رئاسة منتدى شباب منظمة المؤتمر الإسلامي لبلدنا في وقت تشهد فيه أذربيجان صفحات مجيدة في تاريخها مؤشر على الدعم. في المقابل، تم التأكيد على أن أذربيجان ستواصل تقديم الدعم الكامل لأنشطة منتدى شباب منظمة التعاون الإسلامي.

وفي إشارة إلى أن قره باغ مصدر لفرح وشرف وسعادة، رحب طه أيهان بالتوقيع على بيان وقف الأعمال العسكرية. وأشار طه أيهان إلى أنه أجرى مناقشة التوترات الأخيرة في المنطقة وموقف أذربيجان العادل القائم على القانون الدولي خلال اجتماعاته الأخيرة، وقال إن العمل على ترويج الحقائق على المستوى الدولي ستتواصل.

خلال الاجتماع، تم تقديم معلومات أيضاً عن الأنشطة التي قام بها المركز الإقليمي للمنظمة لأوراسيا.

كما ناقش الطرفان القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك.