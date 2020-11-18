بحث القضايا المتعلقة بالتعاون في الاجتماعات التي عقدها السفير الاذربيجاني في ولاية جيرايس البرازيلية

باكو، 18 نوفمبر، أذرتاج

قام السفير إيلخان بولوخوف بزيارة عاصمة ولاية ميناس جيرايس مدينة بيلو هوريزونتي بدعوة من أنطونيو أناستاسيا النائب الأول لرئيس مجلس الشيوخ البرازيلي ورئيس مجموعة الصداقة الأذربيجانية البرازيلية في مجلس الشيوخ وعقد عددًا من الاجتماعات.

أبلغت سفارة أذربيجان في البرازيل وكالة أذرتاج ان السفير إيلخان بولوخوف التقى في اليوم الأول من الزيارة رئيس اتحاد الصناعيين البرازيلي فلافيو روسكو نوجفيرا. وأطلع السفير محاوره على الإمكانات الاقتصادية للبلاد والوضع بعد الحرب وأعمال الترميم التي ستتم في المناطق المحررة. تبادلت أذربيجان والبرازيل وجهات النظر حول مجالات التعاون الممكنة. طرح رجال الأعمال الحاضرون في الاجتماع أسئلة مختلفة وألقوا كلمات.

كما التقى السفير إيلخان بولوخوف رئيس المجلس التشريعي للولاية النائب أغوستينو باتروس. هنأ باتروس بانتهاء الحرب وقال إنه مهتم بإقامة علاقات مع بلادنا مشيراً إلى أنه كان على دراية بالعمل الذي تقوم به السيدة أناستاسيا في هذا الاتجاه. وتحدث السفير عن النتائج الخطيرة للعدوان العسكري الأرميني واستهداف المدنيين وموقف قيادة البلاد من إحلال السلام في المنطقة. كما قدم السفير معلومات عن الخطوات التي اتخذتها أرمينيا وطلب من محاوره إبلاغ نواب الهيئة التشريعية المحلية.

وأعربت السيدة أناستاسيا المشاركة في الاجتماع عن تهنئتها لانتهاء الحرب قائلة إنها رأت خلال زيارتها لبلدنا أن أذربيجان حقاً ساحة للتعددية الثقافية والتسامح.

كما التقى إيلخان بولوخوف نائب حاكم ولاية ميناس جيرايس باولو برانت. وأنه أيضاً هنأ السفير بانتهاء الحرب. وقال باولو برانت إن دولته سعيدة بإقامة علاقات جديدة مع أذربيجان وهي على دراية بإنجازات البلاد في مختلف المجالات. أشار إيلخان بولوخوف إلى العلاقات الوثيقة والمفيدة بين البرازيل وأذربيجان في مجالات مختلفة ومنها اقتصادية وثقافية وعلمية وإلخ. وأشار إلى أننا مهتمون بإقامة علاقات مماثلة مع ولاية ميناس جيرايس. في النهاية، تم تزويد المحاور بمعلومات حول بلدنا والصراع. وأشير إلى أنه تحت قيادة الرئيس القائد الأعلى للقوات المسلحة إلهام علييف، أظهر جيشنا الشجاعة وتمكن من استعادة وحدة أراضي بلدنا من خلال إنهاء الصراع الأرمني-الأذربيجاني المستمر منذ عقود وبالتالي حل أكثر مشاكلنا إيلاماً منذ الأيام الأولى للاستقلال.

والتقى إيلخان بولوخوف خلال الزيارة أيضاً بقيادة الأوركسترا المحلية والجامعة الفيدرالية وأجرى مقابلات مع الوسائل الإعلامية المحلية.