مساعد الرئيس: قوات أرمينيا استخدمت استخداما واسعا من الفوسفور الأبيض لإحراق الغابات المحيطة بشوشا

فضولي، 18 نوفمبر، أذرتاج

قال حكمت حاجييف إن ما رأيناه هنا حقيقة واقعية أخرى لاستخدام الفوسفور الأبيض من قبل قوات أرمينيا. وقد قدمت معلومات مفصلة من قبل موظف الوكالة الحكومية لتطهير أراضي أذربيجان من الذخائر والألغام وقد سبق أن استخدمت قوات أرمينيا من القذائف ذات الفوسفور الأبيض.

أفادت أذرتاج عن حاجييف مساعد الرئيس الأذربيجاني مدير قسم شؤون السياسة الخارجية بالديوان الرئاسي قوله خلال زيارة مجموعة من الصحفيين المحليين والأجانب مقاطعة فضولي المحررة من الاحتلال الارميني إننا قد كنا مبلغين في أثناء سير العمليات العسكرية أن قوات أرمينيا استخدمت من الفوسفور الأبيض استخداما واسعا من اجل إحراق الغابات المحيطة بمدينة شوشا. وليست خلال هذه العمليات فقط بل ولكن في العمليات التي سبقت هذه ايضا حيث استخدم الفوسفور الأبيض استخداما واسعا من قبل قوات أرمينيا خلال معارك أبريل عام 2016م ايضا. وكان هدفهم الرئيسي المنشآت المدنية والأهالي المسالمين والحقول الزراعية وكذلك قوات أذربيجان. وتُجمع معلومات حول الأمر وسترسل معلومات مفصلة الى المنظمات الدولية ومن ضمنها المنظمة الدولية المعنية بحظر الاسلحة الكيماوية. ولم تنضم أرمينيا الى الاتفاقيات ذات الصلة التي تعتني باستخدام الفوسفور الأبيض. وعلى الرغم من أن الفوسفور الأبيض لا يعدّ بسلاح كيماوي فإن له خصائص مضرّة كبيرة جدا. وعند نفوذه في جسد الانسان يمكن أن يؤدي الى الموت خلال مدة قصيرة وحروقات خطرة. "