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    طه ايهان: يجب ترويج حقائق قره باغ بين الدول الإسلامية

    ١٨.١١.٢٠٢٠ [٢٢:٢٦]

    كنجه، 18 نوفمبر، أذرتاج

    لقد قدمنا أذربيجان كشباب مسلمين من 56 دولة ومن جميع أنحاء العالم للاحتفال بانتصار أذربيجان ودعم نضالها العادل والتأكيد على أننا واقفون الى جنبها. اليوم نحن هنا في كنجه لإحياء ذكرى الشهداء ودعم الجرحى ولفت الانتباه إلى فظائع الأرمن. إننا ندين بشدة جرائم الحرب التي ارتكبت ضد المدنيين في كنجه.

    تفيد أذرتاج أن هذا البيان ورد من رئيس منتدى شباب منظمة التعاون الإسلامي (OIC) طه أيهان في مقابلته مع الصحفيين.

    وقال رئيس منتدى شباب منظمة التعاون الإسلامي مهنئاً شعبنا على انتصار بلادنا في النضال العادل إن الكفاح السياسي المتواصل منذ 27 عاماً انتهى بانتصار دبلوماسي بفضل انتصار الجندي الأذربيجاني والرئيس إلهام علييف في ساحة المعركة.

    أطلقت القوات المسلحة الأرمينية صواريخ على المدنيين والمناطق السكنية في كنجه ونفطلان وبردعه وتارتار ومينكاشفير. وأسفرت هذه الهجمات عن مقتل مدنيين بينهم أطفال. استهدف الأرمن المدنيين ليلاً بأسلحة محظورة - صواريخ. كان هدفهم ترهيب إخواننا الأذربيجانيين وخلق الفوضى فيهم. لكن سكان كنجه لم يخافوا، بل على العكس، وقف جميع الأذربيجانيين وراء الدولة وانتصر الجنود في ساحة المعركة.

    قال طه أيهان: "إننا بكوننا منتدى شباب منظمة التعاةن الإسلامي نقف أيضاً إلى جانب أذربيجان وندعم نضالها من أجل العدالة وسنعبر دائماً على الساحة الدولية عن انتماء أن قره باغ إلى أذربيجان. يجب أن نروج حقائق قره باغ بين الشعوب المسلمة في العالم.

    إنني أدعو إخواننا وأخواتنا المسلمين والمسلمات في جميع أنحاء العالم لزيارة أذربيجان، بما في ذلك قرة باغ وكنجه، ونشر الحقيقة بخصوص هذا النصر العظيم. أعتقد انه مع تضامن شعبي اذربيجان وتركيا معاً سنشهد انتصارات جديدة واياماً افضل ".

    قال طه أيهان إن العلاقات الأخوية والودية والوحدة بين تركيا وأذربيجان تسعد جميع المواطنين الأتراك: “نحن نلوح بكل فخر بالعلم الأذربيجاني في كل شارع جادة في تركيا باعتباره علمنا. وأعتقد ان الاراضي المحتلة الاخرى ستعاد الى اذربيجان ".

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