الاجتماع القادم للجنة المراقبة المشتركة لوزراء أوبك + سيعقد في 17 ديسمبر

باكو، 18 نوفمبر، أذرتاج

أعلن عن موعد الاجتماع القادم للجنة الفنية المشتركة (JTC) لدول الأعضاء والدول غير الأعضاء في أوبك ("أوبك +") ولجنة المراقبة الوزارية المشتركة (JMMC).

تفيد أذرتاج أن القرار بهذا الصدد أتخذ في الاجتماع الرابع والعشرين للجنة المراقبة الوزارية المشتركة في 17 نوفمبر. وبالتالي، سيعقد الاجتماع القادم للجنة النقل المشتركة في 16 ديسمبر وسيعقد اجتماع JMMC في 17 ديسمبر.

وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة الفنية المشتركة تقدم توصيات إلى JMMC بشأن التطورات في سوق النفط.

ومن الجدير بالذكر إلى أن أذربيجان أوفت بالتزاماتها في أوبك + في أكتوبر، حيث بلغ إنتاج البلاد اليومي من النفط (بما في ذلك المكثفات) 675.2 ألف برميل. من هذه الكمية 587 ألف برميل من النفط الخام و88 ألف و200 برميل من المكثفات.

وبحسب "بيان التعاون" فإن أذربيجان التي أنتجت في أكتوبر 2018 يومياً 718 ألف برميل من النفط الخام، في أغسطس وديسمبر من هذا العام عليها أن تخفض إنتاج النفط الخام بمقدار 131 ألف برميل يومياً إلى 587 ألف برميل. وهكذا، في أكتوبر، أوفت أذربيجان بالتزام أوبك + بنسبة 100 %، حيث أنتجت يومياً في المتوسط 587 ألف برميل من النفط الخام .

تغطي المرحلة الثانية من اتفاقية أوبك + المؤرخ في 12 أبريل والتي ستخفض إجمالي إنتاج النفط الخام بمقدار 7.7 مليون برميل الفترة من 1 أغسطس إلى 31 ديسمبر.