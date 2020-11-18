تحقيق الأضرار الملحقة بقرية جوجوق مرجانلي بمقاطعة جبرائيل من قبل الارمن

جوجوق مرجانلي، جبرائيل، 18 نوفمبر، أذرتاج

كانت قرية جوجوق مرجانلي بمقاطعة جبرائيل احدى المناطق السكنية التي تعرضت لطلقات نارية من قبل أرمينيا. ويجري حاليا تحقيق الأضرار في القرية وتقييمها.

أفادت أذرتاج أن عددا كبيرا من الاضرار مسجلة في قرية جوجوق مرجانلي جراء استهداف قوات أرمينيا الاهالي المسالمين بها حيث ادى اتسهداف القرية بالقصف المدفعي والصاروخي المكثف الى تدمير البيوت والمنشآت العامة والبنى التحتية. ويحقق فريق العمل حاليا في القرية لتقييم أولي للدمار المسجل في أراضي القرية.

وقال فريق العمل اسماعيل زينالوف إن موظفي الفريق يقيمون الاضرار والدمار في القرية:

"هذا المحل التجاري مدمّر تماما بقذيفة مطلق من قبل العدو وأصبح غير صالح على الاطلاق. وهذه المبنى أصبحت غير صالحة تماما ايضا. وقائمة الاضرار الاولية تضم 44 بيتا ومنشأة عامة وسيستكمل الفريق أعماله خلال مدة قصيرة وفقا لمطالب المرسوم الرئاسي.