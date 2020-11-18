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    سياسة


    مكالمة هاتفية بين رئيس الوزراء الأذربيجاني ورئيس الحكومة الروسية

    ١٨.١١.٢٠٢٠ [٢٣:٥‎٣]

    باكو، 18 نوفمبر، أذرتاج

    جرت مكالمة هاتفية في 18 نوفمبر اليوم بين رئيس الوزراء الأذربيجاني علي أسدوف ورئيس حكومة الاتحاد الروسي ميخائل ميشوستين.

    أفادت أذرتاج أن المكالمة الهاتفية تبادل الطرفان من خلالها وجهات نظر حول العلاقات التجارية الاقتصادية بين أذربيجان وروسيا وكذلك آفاق العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

    AZERTAG.AZ :مكالمة هاتفية بين رئيس الوزراء الأذربيجاني ورئيس الحكومة الروسية
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