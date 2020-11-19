جدول الجولة السادسة بدوري الدرجة الاولى للمحترفين لكرة القدم

باكو، 18 نوفمبر، أذرتاج

تنطلق الجولة السادسة بدوري الدرجة الاولى للمحترفين لكرة القدم في 19 نوفمبر الخميس.

أفادت أذرتاج أن افتتاحية الجولة تنظم في مدينة كنجة بحلول نادي الجيش الرياضي ضيفا على كبز الكنجوي على ملعب كنجة المركزي.

والمباراة الثانية من اليوم الاول من الجولة تقام في باكو حيث يضيف قراداغ لوكباتان خصمه توران الطاووسي على ملعب مجمع لوكباتان الاولمبي الرياضي بضاحية العاصمة.

وفي اليوم الثاني من الجولة يلتقي قراباغ اغدام الرديف بضيفه زاقاتالا على ملعب باكو الاولمبي فيما يضيف سومغايت الرديف نفطجي باكو الرديف على ملعب كابتال بنك أرينا.

وتختتم الجولة بمباراة تنظم على ملعب أي أس كا أرينا بالعاصمة بين كشله الرديف باكو وصباح الرديف باكو.

ت الأندية ل ن

1 توران طاووس 5 11

2 كبز كنجة 5 10

3 صباح الرديف 5 9

4 نفطجي الرديف 5 8

5 قراباغ الرديف 5 7

6 كشلة الرديف 5 7

7 زاقاتالا 5 6

8 قراداغ لوكباتان 5 6

9 الجيش الرياضي 5 3

10 سومغايت الرديف 5 1