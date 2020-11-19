أذربيجان: تمديد مدة الحجر الصحي الخاص الى 28 ديسمبر

باكو، 19 نوفمبر، أذرتاج

قرر مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الاذربيجاني تمديد مدة الحجر الصحي الخاص الى الساعة 06:00 في 28 ديسمبر عام 2020 في اراضي الجمهورية لمنع تفشي فيروس كوفيد 19 وتداعياته.

مع هذا، يقرر فرض القيود التالية:

يتم تمديد نظام الحجر الصحي الصارم في مدينتي شاكي ولانكران ومحافظات قاخ وزاقاطالا وبيلاسوفار وجليل اباد وماساللي واسماعيللي وقوبا وخاتشماز حتى الساعة 06:00 في 7 ديسمبر عام 2020.

يتم تمديد مدة وقف حركة قطارات في ميترو انفاق باكو حتى الساعة 06:00 في 28 ديسمبر عام 2020.

توقف حركة المواصلات العامة في يومي السبت والاثنين في كل انحاء البلد من الساعة 00:00 في 21 نوفمبر حتى الساعة 06:00 في 28 ديسمبر عام 2020.

توقف خدمات في كافة المجالات باستثناء الصيدليات ومحلات الاغذية بما فيها انواع النشاطات الحيوية في يومي السبت والاثنين من الساعة 00:00 في 21 نوفمبر حتى الساعة 06:00 في 28 ديسمبر عام 2020.

يلزم استخدام كمامات طبية في كل الاماكن المغلقة والمفتوحة خلال مدة سريان نظام الحجر الصحي الخاص ابتداء من 21 نوفمبر عام 2020. يتم تشديد نظام المراقبة على استخدام الكمامات الطبية.

ويغرم الاشخاص غير الملتزمين لقواعد استخدام الكمامات الطبية في الاماكن.

يوصى الاشخاص (عمرهم اكثر من 65 عاما) بعدم الخروج من منازلهم إلا للضرورة القصوى.

كذلك يوصى للمنظمات والكيانات في القطاع الخاص وغيره بخفض عدد العاملين فيها الى 30 في المائة والانتقال الى نظام العمل عن بعد.