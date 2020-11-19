أذربيجان: تسجيل 2597 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و1354 حالة شفاء ووفاة 23 شخصا

باكو، 19 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

أصيب 2597 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم. وتعافى 1354 شخص من هذا المرض وتوفي 23 شخصا.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 83 ألفا و994 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 59 الفا و465 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 1053 مريض ويستمر علاج 23476 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية مليون و562 ألف و442 فحص طبي.