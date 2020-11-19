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    ارتفاع حصيلة ضحايا كورونا في إيران الى 43 الفا و417 مصاب

    ١٩.١١.٢٠٢٠ [١٧:١٢]

    طهران، 19 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

    تستمر حالات الإصابة والوفاة بسبب فيروس كورونا في إيران في الارتفاع.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الصحة الإيرانية ان حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ارتفعت بواقع 13 ألفا و223 شخص آخر خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين الإجمالي بالعدوى الى 815 الف و117 شخص.

    تم تسجيل 476 وفاة ناجمة عن فيروس كورنا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية وهو ما يرفع حصيلة الضحايا في البلاد إلى 43 ألفا و417 شخص.

    تعافى 583 الف و704 مصاب تماما وترخصوا.

    وقد تم إدراج 14 محافظة لإيران في المنطقة الحمراء بسبب انتشار الفيروس وزيادة عدد الوفيات.

    AZERTAG.AZ :ارتفاع حصيلة ضحايا كورونا في إيران الى 43 الفا و417 مصاب
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