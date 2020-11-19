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    116 وفاة من كورونا في تركيا خلال يوم

    ١٩.١١.٢٠٢٠ [١٧:٣٤]

    أنقرة، 19 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

    على الرغم من الإجراءات المنهجية المتخذة ضد وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في تركيا، سجلت الزيادة اليومية في عدد الإصابات.

    افادت وكالة اذرتاج انه تم تسجيل 4215 مصاب بفيروس كورونا المستجد في تركيا خلال الساعات الـ24 الماضية. ارتفع عدد المصابين الإجمالي بكوفيد 19 إلى 425 الف و628 شخص.

    وأجرت البلاد 158 ألفا و811 اختبارا للكشف عن الفيروس، ليبلغ الإجمالي 16 مليونا و623 ألفا و489.

    وتعليقا على المعطيات، شدد وزير الصحة فخر الدين قوجة، في تغريدة، على ضرورة الالتزام بالتدابير لمكافحة الوباء.

    وبحسب المعطيات، تم تسجيل 116 وفاة بكورونا، لتصل الحصيلة 11 ألفا و820.

    AZERTAG.AZ :116 وفاة من كورونا في تركيا خلال يوم
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