مساعد الرئيس: يجب أن نكون غالبين في مكالفحة فيروس كورونا كما كنا غالبين في الحرب الوطنية

باكو، 19 نوفمبر، أذرتاج

قال حكمت حاجييف إن حالات الاصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 تزداد بسرعة عبر العالم. وسرعة الزيادة تثير قلقاً جادا في أذربيجان. ومما يثير قلقا جادا أن ثمة زيادة في عدد الوفيات ايضًا.

أفادت أذرتاج عن حاجييف مساعد الرئيس مدير قسم شؤون السياسة الخارجية بالديوان الرئاسي قوله في مؤتمر صحفي منعقد في 19 نوفمبر اليوم إن علاج جنودنا الجرحى يضع مهام مهمة امام نظام الصحة ايضا:

"وتتخذ تدابير ضرورية من اجل التصدي لحالات الاصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 لدى مراكز العلاج العسكرية. ولم يكشف عن حالات الاصابة في صفوف الجنود حاصة. ويخضع المجندون الجدد هم الآخرون للفحوص لكيلا تنتشر عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 لدى الوحدات العسكرية. يجب أن نكون غالبين في مكالفحة فيروس كورونا كما كنا غالبين في الحرب الوطنية."