طبيب: معلومات منتشرة حول نقل الجنود والعساكر مجروحين وفاقدي الوعي الى مستشفى شروان لا تعكس عن الحقيقة

باكو، 19 نوفمبر، أذرتاج

قال اتحاد ادارة المناطق الفرعية الطبية (طبيب) في بيان إن معلومات منتشرة لدى شبكات التواصل الاجتماعي وبعض من وسائل الاعلام الجماهيرية حول نقل الجنود والعساكر مجروحين وفاقدي الوعي الى مستشفى مدينة شيروان المركزي لا تعكس عن الحقيقة.

أفادت أذرتاج عن أيكون علييفا مدير قسم طبيب قولها إن هناك في مستشفى مدينة شروان المركزي جنودنا المصابين في الحرب الوطنية المنتهي بظفرنا وهم يخضعون للمعاينة ويتلقون العلاج:

" ولكن جنودنا المذكورين لا مشكلة لهم في ذاكرتهم وعلى الرغم من تقييد امكاناتهم للالتقاء بذويهم بسبب جائحة عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 فإنهم في اتصال نظامي عبر الهاتف بهم وإذ ندعو مرة اخرى وسائل الاعلام الجماهيرية التي تبث مثل هذه المعلومات التي لا اساس لها للامتثال ببنود القانون الأذربيجاني "في وسائل الاعلام الجماهيرية" وأما مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي فللتحلي بالمسؤولية المدنية. نرجو عدم ممارسة الظلم الاخلاقي ازاء عائلات الجنود بنشر معلومات لا تعكس عن الحقيقة وغير مدققة في مثل هذه الفترة الحساسة. ويجدر بالذكر كذلك أن أجهزة انفاذ القانون تحقق حاليا في هذه القضية."