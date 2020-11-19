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    سياسة


    سفير أذربيجان يلتقي رئيسة مولدوفا الجديدة

    ١٩.١١.٢٠٢٠ [٢٢:٣١]

    كيشيناو، 19 نوفمبر، أذرتاج

    التقى سفير أذربيجان في مولدوفا قدسي عثمانوف برئيسة البلد جديدة الانتخاب مايا ساندو.

    أبلغ السفير عثمانوف مراسل أذرتاج أنه قدم رسالة التهنئة للرئيس إلهام علييف الى رئيسة مولدوفا الجديدة فيما اكد الطرفان في اللقاء على استمرار تطور التعاون بين أذربيجان ومولدوفا.

    واشار الطرفان كذلك الى أن علاقات الصداقة والتعاون التقليدية بين أذربيجان ومولدوفا ستواصل توسعها بما يوافق مع مصالح الشعبين عبر الجهود المشتركة.

    كما بحث الطرفان في اللقاء سائر المسائل ذات الاهتمام المشترك ايضا.

    يذكر أن مايا ساندو فازت في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية المنظمة في مولدوفا في 15 نوفمبر الحالي.

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