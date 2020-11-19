مساعد الرئيس: تتخذ خطوات مناسبة لإيصال لقاح فيروس كورونا الى أذربيجان

باكو، 19 نوفمبر، أذرتاج

قال حكمت حاجييف إنه تتخذ خطوات ترمي الى إيصال لقاح عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الى أذربيجان.

أفادت أذرتاج عن حاجييف مساعد الرئيس مدير قسم شؤون السياسة الخارجية بالديوان الرئاسي قوله في مؤتمر صحفي منعقد في 19 نوفمبر اليوم إن العمليات والتطورات الجارية بشأن إنتاج لقاح ضد عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في العالم تتابع عن كثب:

"وتنفذ تدابير مناسبة من قبل المؤسسات ذات الصلة من اجل إيصال لقاح سوف يصدق عليها على المستوى الدولية الى أذربيجان."