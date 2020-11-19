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    مساعد الرئيس: نظام الصحة يعمل في الجبهتين

    ١٩.١١.٢٠٢٠ [٢٣:٤٠]

    باكو، 19 نوفمبر، أذرتاج

    قال حكمت حاجييف إن حالات اصابة في القوات المسلحة لم تحدث حدوثا جماعيا باستثناء حالات انفرادية ومن الواجب أن تواصل اليقظة في هذا الأمر.

    أفادت أذرتاج عن حاجييف مساعد الرئيس مدير قسم شؤون السياسة الخارجية بالديوان الرئاسي قوله في مؤتمر صحفي منعقد في 19 نوفمبر اليوم إن لنا جنودا جرحى وإن التصدي لاصابتهم بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 من المهام الرئيسية ايضا:

    "وهذا واجب لحماية صحتهم. ونظام الصحة يعمل في الجبهتين فلذلك اتخذ مقر العمليات عددا من القرارات نظرا لمثل هذه الضرورات وسرعة الارتفاع."

    واضاف حاجييف أن بعضا من مرضى عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 يحاولون علاج انفسهم في مساكنهم بدعم الاطباء:

    "ولكنهم يراجعون المستشفى في حالات وخيمة فيما بعدُ وذلك يضعهم وكذلك الاطباء في وضع حرج."

    AZERTAG.AZ :مساعد الرئيس: نظام الصحة يعمل في الجبهتين
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