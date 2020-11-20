أنقرة، 19 نوفمبر، أذرتاج جرت مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو ووزير الخارجية البريطاني دومينيك رآب. أفادت أذرتاج عن بيان الخارجية التركية أن الوزيرين بحثا القضايا الخاصة بقبرص وليبيا وقراباغ.

AZERTAG.AZ : وزيرا الخارجية التركي والبريطاني يبحثان قضية قراباغ

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