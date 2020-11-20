وزيرا الخارجية التركي والبريطاني يبحثان قضية قراباغ
AzerTAg.az
٢٠.١١.٢٠٢٠ [٠٢:٠٤]
أنقرة، 19 نوفمبر، أذرتاج
جرت مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو ووزير الخارجية البريطاني دومينيك رآب.
أفادت أذرتاج عن بيان الخارجية التركية أن الوزيرين بحثا القضايا الخاصة بقبرص وليبيا وقراباغ.
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