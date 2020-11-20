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    سياسة


    وزير الخارجية الايراني يزور أذربيجان

    ٢٠.١١.٢٠٢٠ [٠٢:١٥‎]

    طهران، 19 نوفمبر، أذرتاج

    قال سعيد خطيب زاده إن وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف يزور روسيا وأذربيجان فترة 23-24 نوفمبر الحالي.

    أفادت أذرتاج عن خطيب زاده الناطق باسم وزارة الخارجية الايراني قوله عبر شبكة التواصل الاجتماعي أن لقاءات يعقدها ظريف في روسيا وأذربيجان ترتكز على الاوضاع في المنطقة.

    AZERTAG.AZ :وزير الخارجية الايراني يزور أذربيجان
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