وزير الخارجية الايراني يزور أذربيجان
AzerTAg.az
٢٠.١١.٢٠٢٠ [٠٢:١٥]
طهران، 19 نوفمبر، أذرتاج
قال سعيد خطيب زاده إن وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف يزور روسيا وأذربيجان فترة 23-24 نوفمبر الحالي.
أفادت أذرتاج عن خطيب زاده الناطق باسم وزارة الخارجية الايراني قوله عبر شبكة التواصل الاجتماعي أن لقاءات يعقدها ظريف في روسيا وأذربيجان ترتكز على الاوضاع في المنطقة.
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