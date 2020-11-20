طهران، 19 نوفمبر، أذرتاج قال سعيد خطيب زاده إن وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف يزور روسيا وأذربيجان فترة 23-24 نوفمبر الحالي. أفادت أذرتاج عن خطيب زاده الناطق باسم وزارة الخارجية الايراني قوله عبر شبكة التواصل الاجتماعي أن لقاءات يعقدها ظريف في روسيا وأذربيجان ترتكز على الاوضاع في المنطقة.

AZERTAG.AZ : وزير الخارجية الايراني يزور أذربيجان

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