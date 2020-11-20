توران طاووس يعود بثلاثة نقاط بثلاثة اهداف من باكو

باكو، 19 نوفمبر، أذرتاج

عاد توران طاووس بثلاثة نقاط أحرزها بثلاثة اهداف مقابل هدف في مباراة حل بها ضيفا على قراداغ لوكباتان في الجولة السادسة بدوري الدرجة الاولى للمحترفين لكرة القدم.

أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 26 نظمت على ملعب مجمع لوكباتان الاولمبي الرياضي بضاحية باكو بقيادة الحكم حسنلي بدون حضور جمهور.

وسجل اهداف النادي الطاووسي الضيف مختار أوغلو د40 وشعبانوف د62 وتقييف د90+2 فيما جاء هدف حفظ ماء الوجه لصاحب الارض من طرف سركروف د73.

وعاقب الحكم لاعبا من قراداغ لوكباتان ولاعبَين من توران طاووس بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي.

واضاف الحكم دقيقتين بدلتي الضائع الى الفترة الاولى و4 دقائق الى الشوط الثاني.

بهذا الفوز تولى توران طاووس زمام الصداقة في الترتيب برصيد 14 نقطة فيما تراجع قراداغ لوكباتان الى المركز الثامن برصيد 6 نقاط.