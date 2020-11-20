وحدات الجيش الاذربيجاني دخلت محافظة اغدام
AzerTAg.az
٢٠.١١.٢٠٢٠ [٠٨:٢٥]
باكو، 20 نوفمبر، أذرتاج
دخلت وحدات الجيش الاذربيجاني في 20 نوفمبر محافظة اغدام بناء على البيان الثلاثي الموقع من قبل الرئيس الاذربيجاني ورئيس الوزراء الارميني والرئيس الروسي.
افادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الدفاع ان الصور ومقاطع فيديو من محافظة اغدام ستنشر على مدار اليوم.
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