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    أناما تواصل إبطال مفعولات الخذائر غير المنفجرة في المناطق المجاورة للجبهة

    ٢٠.١١.٢٠٢٠ [١٣:٢٣]

    باكو، 20 نوفمبر، أذرتاج

    تعاملت الوكالة الوطنية لتطهير أراضي أذربيجان من الذخائر والألغام أناما يومي 18-19 نوفمبر الحالي مع 66 بلاغا تلقتها بشأن اكتشاف الذخائر والقذائف في أراضي مقاطعات أغجابدي وأغدام وبردعه وفضولي وجورانبوي وترتر ومدينة منكجوير.

    أفادت أذرتاج عن بيان أناما أن فرق العمليات السريعة المتنقلة الخاصة للوكالة باشرت عمليات خاصة في كل بلاغ تلقته لاكتشاف 55 ذخيرة غير منفجرة وبقايا خاصة بـ119 قذيفة منفجرة.

    كما أن فرق تفجير اناما حيّدت 12 ذخيرة غير منفجرة وقنبلتين صغيرتين.

    يواصل موظفو الوكالة كذلك إجراء حملات التنوير والتثقيف والتوعية في السلامة من الألغام والذخائر.

    AZERTAG.AZ :أناما تواصل إبطال مفعولات الخذائر غير المنفجرة في المناطق المجاورة للجبهة
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    أناما تواصل إبطال مفعولات الخذائر غير المنفجرة في المناطق المجاورة للجبهة أناما تواصل إبطال مفعولات الخذائر غير المنفجرة في المناطق المجاورة للجبهة أناما تواصل إبطال مفعولات الخذائر غير المنفجرة في المناطق المجاورة للجبهة أناما تواصل إبطال مفعولات الخذائر غير المنفجرة في المناطق المجاورة للجبهة أناما تواصل إبطال مفعولات الخذائر غير المنفجرة في المناطق المجاورة للجبهة أناما تواصل إبطال مفعولات الخذائر غير المنفجرة في المناطق المجاورة للجبهة أناما تواصل إبطال مفعولات الخذائر غير المنفجرة في المناطق المجاورة للجبهة أناما تواصل إبطال مفعولات الخذائر غير المنفجرة في المناطق المجاورة للجبهة أناما تواصل إبطال مفعولات الخذائر غير المنفجرة في المناطق المجاورة للجبهة أناما تواصل إبطال مفعولات الخذائر غير المنفجرة في المناطق المجاورة للجبهة أناما تواصل إبطال مفعولات الخذائر غير المنفجرة في المناطق المجاورة للجبهة أناما تواصل إبطال مفعولات الخذائر غير المنفجرة في المناطق المجاورة للجبهة أناما تواصل إبطال مفعولات الخذائر غير المنفجرة في المناطق المجاورة للجبهة أناما تواصل إبطال مفعولات الخذائر غير المنفجرة في المناطق المجاورة للجبهة أناما تواصل إبطال مفعولات الخذائر غير المنفجرة في المناطق المجاورة للجبهة أناما تواصل إبطال مفعولات الخذائر غير المنفجرة في المناطق المجاورة للجبهة أناما تواصل إبطال مفعولات الخذائر غير المنفجرة في المناطق المجاورة للجبهة أناما تواصل إبطال مفعولات الخذائر غير المنفجرة في المناطق المجاورة للجبهة أناما تواصل إبطال مفعولات الخذائر غير المنفجرة في المناطق المجاورة للجبهة أناما تواصل إبطال مفعولات الخذائر غير المنفجرة في المناطق المجاورة للجبهة أناما تواصل إبطال مفعولات الخذائر غير المنفجرة في المناطق المجاورة للجبهة أناما تواصل إبطال مفعولات الخذائر غير المنفجرة في المناطق المجاورة للجبهة أناما تواصل إبطال مفعولات الخذائر غير المنفجرة في المناطق المجاورة للجبهة أناما تواصل إبطال مفعولات الخذائر غير المنفجرة في المناطق المجاورة للجبهة أناما تواصل إبطال مفعولات الخذائر غير المنفجرة في المناطق المجاورة للجبهة أناما تواصل إبطال مفعولات الخذائر غير المنفجرة في المناطق المجاورة للجبهة أناما تواصل إبطال مفعولات الخذائر غير المنفجرة في المناطق المجاورة للجبهة أناما تواصل إبطال مفعولات الخذائر غير المنفجرة في المناطق المجاورة للجبهة أناما تواصل إبطال مفعولات الخذائر غير المنفجرة في المناطق المجاورة للجبهة أناما تواصل إبطال مفعولات الخذائر غير المنفجرة في المناطق المجاورة للجبهة أناما تواصل إبطال مفعولات الخذائر غير المنفجرة في المناطق المجاورة للجبهة أناما تواصل إبطال مفعولات الخذائر غير المنفجرة في المناطق المجاورة للجبهة أناما تواصل إبطال مفعولات الخذائر غير المنفجرة في المناطق المجاورة للجبهة أناما تواصل إبطال مفعولات الخذائر غير المنفجرة في المناطق المجاورة للجبهة أناما تواصل إبطال مفعولات الخذائر غير المنفجرة في المناطق المجاورة للجبهة أناما تواصل إبطال مفعولات الخذائر غير المنفجرة في المناطق المجاورة للجبهة