جدول اعمال جلسة المجلس الوطني يتضمن مسائل ما بعد الحرب الوطنية

باكو، 20 نوفمبر، أذرتاج

يعقد المجلس الوطني جلسة تالية له في 20 نوفمبر اليوم.

أفادت أذرتاج أن جدول اعمال الجلسة البرلمانية يتضمن 13 مسألة.

يبحث اعضاء المجلس الوطني مشاريع قانون في التعديلات في القانون الدستوري "في أسس استقلال جمهورية أذربيجان الاقتصادية" في التصويت الثاني وفي التعديلات في القانون "في تأسيس أنواط ووسامات جمهورية أذربيجان" بشأن تأسيس أنواط وأوسمة جمهورية أذربيجان بمناسبة الانتصار في الحرب الوطنية" في القراءة الاولى وتأسيس أسم "بطل الحرب الوطنية" لجمهورية أذربيجان" في القراءة الاولى وتسمية قرية قوشجي بابا بمقاطعة خوجالي الأذربيجانية بقرية باهارلي وتسمية قرية تساكوري بمقاطعة خوجاوند الأذربيجانية بقرية هونرلي وغيرها.