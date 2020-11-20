  • الرئيسية
    • / مجتمع

    مجتمع


    أذربيجان: تسجيل 3169 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و1404 حالة شفاء ووفاة 26 شخصا

    ٢٠.١١.٢٠٢٠ [١٦:٤٨]

    باكو، 20 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

    أصيب 3169 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم. وتعافى 1404 شخص من هذا المرض وتوفي 26 شخصا.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 87 ألفا و163 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 60 الفا و869 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 1079 مريض ويستمر علاج 25215 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

    ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية مليون و576 ألف و60 فحصا طبيا.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: تسجيل 3169 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و1404 حالة شفاء ووفاة 26 شخصا
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٩.١١.٢٠٢٠ [٢١:٥‎٤]
    طبيب: معلومات منتشرة حول نقل الجنود والعساكر مجروحين وفاقدي الوعي الى مستشفى شروان لا تعكس عن الحقيقة
    ١٩.١١.٢٠٢٠ [١٥‎:٤٤]
    أذربيجان: تسجيل 2597 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و1354 حالة شفاء ووفاة 23 شخصا
    ١٨.١١.٢٠٢٠ [١٧:٢٣]
    أذربيجان: تسجيل 2239 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و1217 حالة شفاء ووفاة 25 شخصا
    ١٧.١١.٢٠٢٠ [١٦:٤٠]
    أذربيجان: تسجيل 2075 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و1139 حالة شفاء ووفاة 20 شخصا
    أذربيجان: تسجيل 3169 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و1404 حالة شفاء ووفاة 26 شخصا