أذربيجان: تسجيل 3169 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و1404 حالة شفاء ووفاة 26 شخصا

باكو، 20 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

أصيب 3169 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم. وتعافى 1404 شخص من هذا المرض وتوفي 26 شخصا.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 87 ألفا و163 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 60 الفا و869 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 1079 مريض ويستمر علاج 25215 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية مليون و576 ألف و60 فحصا طبيا.